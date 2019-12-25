Постоялец гостиницы на улице Хошимина напал на женщину

Задержанного, ранее судимого за убийство, тайное хищение чужого имущества и разбой, доставили в 58-й отдел полиции.

В Петербурге росгвардейцы задержали постояльца гостиницы, избившего женщину. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по региону.

Ночью 17 декабря сотрудники отдела вневедомственной охраны по Выборгскому району получили информацию о том, что персонал отеля на улице Хошимина воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. На месте поймали 28-летнего мужчину, который в ходе конфликта с 26-летней женщиной нанес ей телесные повреждения.

Пострадавшую госпитализировали в больницу, где у нее диагностировали гематомы головы, ссадины на губах, а также подозрение на перелом нижней челюсти.

Задержанного, ранее судимого за убийство, тайное хищение чужого имущества и разбой, доставили в отдел полиции.

Ранее на Piter.TV: петербуржец оказался в больнице в тяжелом состоянии после нападения соседа.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти