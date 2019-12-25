  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Постоялец гостиницы на улице Хошимина напал на женщину
Сегодня, 14:33
169
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Постоялец гостиницы на улице Хошимина напал на женщину

0 0

Задержанного, ранее судимого за убийство, тайное хищение чужого имущества и разбой, доставили в 58-й отдел полиции.

В Петербурге росгвардейцы задержали постояльца гостиницы, избившего женщину. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по региону. 

Ночью 17 декабря сотрудники отдела вневедомственной охраны по Выборгскому району получили информацию о том, что персонал отеля на улице Хошимина воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. На месте поймали 28-летнего мужчину, который в ходе конфликта с 26-летней женщиной нанес ей телесные повреждения. 

Пострадавшую госпитализировали в больницу, где у нее диагностировали гематомы головы, ссадины на губах, а также подозрение на перелом нижней челюсти. 

Задержанного, ранее судимого за убийство, тайное хищение чужого имущества и разбой, доставили в отдел полиции. 

Ранее на Piter.TV: петербуржец оказался в больнице в тяжелом состоянии после нападения соседа. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: нападение, улица хошимина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии