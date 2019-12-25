Житель Тосненского района избил своего брата

Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 111 УК РФ ("умышленное причинение тяжкого вредя здоровью").

Поздно вечером 23 февраля текущего года полиция получила заявление от жителя Тосненского района Ленинградской области, сообщившего, что подвергся нападению со стороны собственного брата, которому исполнилось 38 лет. Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, потерпевший получил серьезные травмы и был срочно отправлен в медицинское учреждение.

Спустя некоторое время, именно 25 февраля днем, предполагаемый агрессор был найден и арестован сотрудниками правоохранительных органов прямо в своей квартире, расположенной по адресу шоссе Барыбина, дом №14, город Тосно. Мужчина сразу же доставлен в отделение полиции для дальнейшего расследования.

Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 111 УК РФ ("умышленное причинение тяжкого вредя здоровью"). Задержанный временно находится под стражей в рамках установленной процедуры.

