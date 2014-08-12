Мужчина получил ножевое ранение от неизвестного в ТЦ на Пулковском шоссе

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во вторник, 24 февраля, вечером полиция Московского района Петербурга получила сигнал о происшествии в торговом комплексе, расположенном на Пулковском шоссе, 25. Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, на месте инцидента стражи правопорядка нашли мужчину с проникающим ранением в область спины. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, после чего он был доставлен в больницу, его состояние уточняется специалистами.

Преступники — мужчина-нападающий и сопровождавшая его женщина — покинули территорию торгового центра до прибытия полицейских подразделений. Сотрудники правоохранительных органов ведут активные следственно-розыскные мероприятия, цель которых установить личность преступников и обеспечить их задержание.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего преступления. Подробности конфликта, предшествовавшего нападению, а также мотивы действий злоумышленника находятся в стадии расследования.

Фото: Piter.TV