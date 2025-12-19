Пьяного мужчину задержали за избиение супруги во дворе на улице Костюшко

Напавшего увезли в 51-й отдел полиции, пострадавшую госпитализировали.

Росгвардейцы Московского района Петербурга задержали мужчину, избившего свою жену на улице Костюшко. Инцидент произошел во дворе дома ночью 10 февраля.

Полицейским поступили сведения о драке и женских криках. Было установлено, что 40-летний злоумышленник поссорился с 46-летней супругой и нанес ей побои, повалив на землю.

Напавшего увезли в 51-й отдел полиции, пострадавшую госпитализировали. Медики диагностировали ушибы мягких тканей головы и грудной клетки, а также травму шейного отдела позвоночника.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти