  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пьяного мужчину задержали за избиение супруги во дворе на улице Костюшко
Сегодня, 15:59
20
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Пьяного мужчину задержали за избиение супруги во дворе на улице Костюшко

0 0

Напавшего увезли в 51-й отдел полиции, пострадавшую госпитализировали.

Росгвардейцы Московского района Петербурга задержали мужчину, избившего свою жену на улице Костюшко. Инцидент произошел во дворе дома ночью 10 февраля. 

Полицейским поступили сведения о драке и женских криках. Было установлено, что 40-летний злоумышленник поссорился с 46-летней супругой и нанес ей побои, повалив на землю. 

Напавшего увезли в 51-й отдел полиции, пострадавшую госпитализировали. Медики диагностировали ушибы мягких тканей головы и грудной клетки, а также травму шейного отдела позвоночника. 

Ранее мы рассказывали о том, что мигрант напал на сотрудника СК РФ в ходе дорожного конфликта в Петербурге. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: происшествия, улица костюшко
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии