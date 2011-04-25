Петербуржец предстанет перед судом за избиение мужчины до полной слепоты

В результате полученных телесных повреждений потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью, он ослеп на оба глаза.

В Петербурге перед судом предстанет мужчина, избивший потерпевшего до слепоты. Подробности рассказали в прокуратуре Невского района.

По версии следствия, 10 апреля 2024 года обвиняемый, находясь в одной из квартир в доме 12 по улице Ольминского, ударил потерпевшего кулаком в лицо, попав печаткой в правый глаз. Мужчина потерял равновесие и упал на пол. Обвиняемый продолжил избивать лежащего на полу, нанося ему поочередно удары левым и правым кулаками.

В результате полученных телесных повреждений потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью, он ослеп на оба глаза.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой потерю зрения) направлено для рассмотрения по существу в Невский районный суд.

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Фото: unsplash (Dan Burton)