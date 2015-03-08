Петербуржец избил пенсионерку в Красносельском районе, она госпитализирована в тяжелом состоянии

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, информация о нападении на улице Здоровцева поступила полицейским 28 сентября. Пострадавшей оказалась 76-летняя местная жительница, ее госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Злоумышленника в возрасте 23 лет поймали по "горячим" следам на улице Добровольцев.

Фото: Piter.TV