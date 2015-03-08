  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржец избил пенсионерку в Красносельском районе, она госпитализирована в тяжелом состоянии
Сегодня, 12:26
52
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец избил пенсионерку в Красносельском районе, она госпитализирована в тяжелом состоянии

0 0

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Правоохранители задержали мужчину, который жестоко избил пенсионерку в Красносельском районе. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, информация о нападении на улице Здоровцева поступила полицейским 28 сентября. Пострадавшей оказалась 76-летняя местная жительница, ее госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. 

Злоумышленника в возрасте 23 лет поймали по "горячим" следам на улице Добровольцев. 

Ранее мы рассказывали о том, что драка с участием аравийцев на Невском обернулась уголовным делом. 

Фото: Piter.TV 

Теги: красносельский район, нападение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии