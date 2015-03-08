Драка с участием аравийцев на Невском обернулась уголовным делом

Помощь медиков понадобилась иностранцам.

Полицейские возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство) после массовой драки на Невском проспекте. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям 28 сентября поступила информация о конфликте у дома 53. На месте было установлено, что повздорили двое местных жителей в возрасте 31 года и 36 лет и трое подданных Саудовской Аравии.

Помощь медиков понадобилась иностранцам, четверых участников драки задержали.

