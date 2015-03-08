  1. Главная
Драка с участием аравийцев на Невском обернулась уголовным делом
Сегодня, 12:11
Помощь медиков понадобилась иностранцам.

Полицейские возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство) после массовой драки на Невском проспекте. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Правоохранителям 28 сентября поступила информация о конфликте у дома 53. На месте было установлено, что повздорили двое местных жителей в возрасте 31 года и 36 лет и трое подданных Саудовской Аравии. 

Помощь медиков понадобилась иностранцам, четверых участников драки задержали. 

Ранее на Piter.TV: задержан распыливший газ в мужчину и ребенка в дорожном конфликте на Наличной. 

Фото: Piter.TV 

Теги: драка, невский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

