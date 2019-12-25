Мужчина избил нетрезвого прохожего около магазина на Художников

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 111 УК РФ("умышленное причинения тяжкого вреда здоровью").

В субботу, 15 ноября, в 14:38, в полицию Выборгского района поступило сообщение о драки двух мужчин возле магазина на проспекте Художников, д. 22. После инцидента один из участников покинул место происшествия, оставив другого лежащим без сознания на ступенях торговой точки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие сотрудники полиции обнаружили пострадавшего 52-летнего мужчину, находящегося в бессознательном состоянии и с травмами головы. Пострадавший находился в сильной степени алкогольного опьянения и был экстренно направлен в медицинское учреждение в тяжёлом состоянии.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 111 УК РФ("умышленное причинения тяжкого вреда здоровью").

На следующий день, 16 ноября, около 14:40, благодаря оперативно-розыскным действиям полиция установила подозреваемого в данном инциденте. Им оказался безработный 31-летний гражданин, проживающий неподалеку по адресу проспект Художников, дом 39. Мужчина был задержан и препровождён в отделение полиции для дальнейшего расследования обстоятельств дела.

Ранее мы сообщили о том, что москвича задержали по подозрению в поджоге автомобиля фармацевта на Демьяна Бедного.

Фото: Piter.TV