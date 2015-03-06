Избивший мужчину кастетом предстанет перед судом в Петербурге

Так, были причинены телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью.

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении горожанина, которому вменяют пп. "д", "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ. Об этом рассказали 8 августа в надзорном ведомстве.

Обвиняемый на лестничной площадке в доме по улице Руднева нанес потерпевшему удары кастетом в области левого глаза и грудной клетки. Так, были причинены телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

