  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Избивший мужчину кастетом предстанет перед судом в Петербурге
Сегодня, 14:59
67
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Избивший мужчину кастетом предстанет перед судом в Петербурге

0 0

Так, были причинены телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью.

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении горожанина, которому вменяют пп. "д", "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ. Об этом рассказали 8 августа в надзорном ведомстве. 

Обвиняемый на лестничной площадке в доме по улице Руднева нанес потерпевшему удары кастетом в области левого глаза и грудной клетки. Так, были причинены телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: пьяный мужчина поджег дверь соседа в Приморске. 

Фото: Piter.TV

Теги: нападение, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии