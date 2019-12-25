Суд в Петербурге отправил под стражу обвиняемого в избиении и изнасиловании супруги

Согласно материалам дела, преступление было совершено 21 июня.

В Петербурге суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для мужчины, обвиняемого в избиении и изнасиловании собственной супруги. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов города.

Согласно материалам дела, преступление было совершено 21 июня. В этот день, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина применил к своей жене физическое насилие. Как уточнили в суде, он нанёс женщине не менее трёх ударов ногой и не менее пяти ударов руками по голове, тем самым подавив её волю к сопротивлению. После этого он совершил в отношении неё действия сексуального характера, силой удерживая жертву.

В связи с произошедшим 22 июня было возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. В тот же день подозреваемый был задержан. В ходе следствия он признал свою вину в нанесении побоев.

Решением суда мужчина заключён под стражу на срок до 21 августа.

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Фото: Piter.TV