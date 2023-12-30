В баре на Стремянной улице молодой человек избил двух посетителей

Сотрудники вневедомственной охраны задержали молодого человека, который избил двух посетителей бара. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
Ночью 8 декабря персонал заведения на Стремянной улице воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. У здания поймали 20-летнего местного жителя, нанесшего телесные повреждения двум другим посетителям.
Работники бара заявили, что конфликт начался со словесной перепалки, и она быстро переросла в драку. Один из ее участников нанес оппонентам удары в голову.
Петербуржца доставили в 28-й отдел полиции. Пострадавших госпитализировали в больницу, где у 21-летнего мужчины диагностировали сотрясение головного мозга и рассечение мягких тканей верхних век, а у его 26-летнего знакомого – сотрясение головного мозга и гематому височной области.
Ранее мы рассказывали о том, что 17-летнего подростка подозревают в избиении отчима своей девушки в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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