В баре на Стремянной улице молодой человек избил двух посетителей

Пострадавших госпитализировали в больницу.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали молодого человека, который избил двух посетителей бара. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 8 декабря персонал заведения на Стремянной улице воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. У здания поймали 20-летнего местного жителя, нанесшего телесные повреждения двум другим посетителям.

Работники бара заявили, что конфликт начался со словесной перепалки, и она быстро переросла в драку. Один из ее участников нанес оппонентам удары в голову.

Петербуржца доставили в 28-й отдел полиции. Пострадавших госпитализировали в больницу, где у 21-летнего мужчины диагностировали сотрясение головного мозга и рассечение мягких тканей верхних век, а у его 26-летнего знакомого – сотрясение головного мозга и гематому височной области.

Ранее мы рассказывали о том, что 17-летнего подростка подозревают в избиении отчима своей девушки в Петербурге.

Фото: Piter.TV