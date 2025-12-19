Полицейские закрыли кальянную с подпольным алкоголем на Стремянной улице

Изъятые напитки направлены на экспертизу, по результатам которой решат вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские пресекли незаконную продажу алкоголя в кальянной на Стремянной улице в Центральном районе. В ходе осмотра заведения нашли 143 бутылки виски, водки и рома, а также 25 литров спиртосодержащей жидкости.

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, алкоголь продавали без необходимых разрешений и лицензий. Кальянная была оформлена как фирма по продаже автозапчастей.

Изъятые напитки направлены на экспертизу, по результатам которой решат вопрос о возбуждении уголовного дела.

Если исследование подтвердит, что продукция была опасной для жизни и здоровья населения, владельцу кальянной грозит серьезное наказание. Пресс-служба МВД

Кроме того, там работала 59-летняя мигрантка, находившаяся в стране нелегально. Ее доставили в отдел для разбирательства.

Видео, фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти