Сегодня, 9:58
Полицейские закрыли кальянную с подпольным алкоголем на Стремянной улице

Изъятые напитки направлены на экспертизу, по результатам которой решат вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские пресекли незаконную продажу алкоголя в кальянной на Стремянной улице в Центральном районе. В ходе осмотра заведения нашли 143 бутылки виски, водки и рома, а также 25 литров спиртосодержащей жидкости. 

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, алкоголь продавали без необходимых разрешений и лицензий. Кальянная была оформлена как фирма по продаже автозапчастей. 

Если исследование подтвердит, что продукция была опасной для жизни и здоровья населения, владельцу кальянной грозит серьезное наказание. 

Пресс-служба МВД 

Кроме того, там работала 59-летняя мигрантка, находившаяся в стране нелегально. Ее доставили в отдел для разбирательства. 

Ранее на Piter.TV: петербургские депутаты готовят новые запреты для продажи алкоголя. 

Видео, фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

