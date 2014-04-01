Девушка оказалась в больнице после избиения в парадной дома на Выборгском шоссе

Пострадавшую госпитализировали с переломом носа, ссадинами и гематомами в области лица.

Росгвардейцы задержали мужчину, который нанес побои девушке в парадной дома на Выборгском шоссе. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 4 сентября сотрудники вневедомственной охраны прибыли к жилому зданию, где диспетчер управляющей компании воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. Персонал увидел драку по камерам видеонаблюдения. На месте поймали пьяного 40-летнего местного жителя, он напал на 24-летнюю знакомую в ходе конфликта. Ее госпитализировали в больницу с переломом носа, ссадинами и гематомами в области лица.

Задержанного доставили в 58-й отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Ранее на Piter.TV: Бастрыкину доложат о расследовании дела об избиениях детей отцом в Новом Девяткино.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти