Рецидивист избил кирпичом охранника из ревности в Кудрово

Правоохранители задержали подозреваемого в избиении жителя Кудрово на проспекте Строителей. Возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию днем 3 сентября поступила информация о том, что бригада скорой помощи забрала 30-летнего мужчину с травмами головы и тела, его состояние оценили как тяжелое. Как стало известно АН "Оперативное прикрытие", на охранника с кирпичом напал 48-летний злоумышленник, который приревновал супругу. Пострадавший проявил к женщине заинтересованность, пока она ждала мужа.

Рецидивиста поймали на следующий день на Европейском проспекте.

Фото: Piter.TV