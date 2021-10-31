  1. Главная
Рецидивист избил кирпичом охранника из ревности в Кудрово
Сегодня, 14:58
Пострадавший проявил к женщине заинтересованность, пока она ждала мужа.

Правоохранители задержали подозреваемого в избиении жителя Кудрово на проспекте Строителей. Возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию днем 3 сентября поступила информация о том, что бригада скорой помощи забрала 30-летнего мужчину с травмами головы и тела, его состояние оценили как тяжелое. Как стало известно АН "Оперативное прикрытие", на охранника с кирпичом напал 48-летний злоумышленник, который приревновал супругу. Пострадавший проявил к женщине заинтересованность, пока она ждала мужа. 

Рецидивиста поймали на следующий день на Европейском проспекте. 

Ранее на Piter.TV: убивший женщину в квартире на Бухарестской получил 10 лет колонии, ее дочке выплатят 1 млн рублей компенсации. 

Фото: Piter.TV 

