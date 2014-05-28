Росгвардия задержала петербуржца, который избил свою сожительницу

Сотрудник УК сообщил, что около одной из квартир мужчина избивает женщину. Персонал увидел драку по камерам видеонаблюдения и сразу вызвал правоохранителей.

В Петербурге сотрудники Росгвардии задержали гражданина, избившего сожительницу. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники Росгвардии 20 декабря в 02:30 прибыли к многоквартирному жилому дому на проспекте Косыгина, где диспетчер управляющей компании воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. Работник сообщил, что около одной из квартир мужчина избивает женщину. Персонал увидел драку по камерам видеонаблюдения и сразу вызвал правоохранителей.

Наряд Росгвардии незамедлительно направился на место происшествия, где задержал 41-летнего гражданина, который в ходе внезапно возникшего бытового конфликта с 37-летней сожительницей повредил ей руку, а также несколько раз ударил по лицу.

Пострадавшая обратилась за медицинской помощью в травмпункт. Задержанного доставили в 13 отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Ранее на Железнодорожной улице мужчина сломал ребра подруге.

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