Житель Тихвина предстанет перед судом за избиение несовершеннолетнего

Следователи собрали достаточное количество доказательств вины подозреваемого, поэтому уголовное дело с утверждённым обвинительным актом передано в судебные органы для вынесения решения по существу.

В городе Тихвин перед судом предстоит предстать гражданину другого государства, обвиняемому в нападении на подростка.

Расследование, проведенное следственным отделом по Тихвину регионального управления Следственного комитета России, подошло к концу. Гражданин 23-х лет обвиняется в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью, что предусмотрено первой частью статьи 115 Уголовного кодекса РФ.

Согласно материалам дела, весной 2025 года обвиняемый находился на лестничной клетке жилого дома в 5-м микрорайоне Тихвина. Во время внезапного спора, вызванного личной неприязнью, он нанёс подростку удар рукой в лицо, вследствие чего жертва получила повреждения лёгкой степени тяжести.

Следователи собрали достаточное количество доказательств вины подозреваемого, поэтому уголовное дело с утверждённым обвинительным актом передано в судебные органы для вынесения решения по существу.

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Фото: Piter.TV