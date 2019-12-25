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Жестокое избиение мужчины на Ударников обернулось уголовным делом
Сегодня, 12:17
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Жестокое избиение мужчины на Ударников обернулось уголовным делом

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Ранее напавшего уже привлекали к уголовной ответственности за кражу.

После драки на проспекте Ударников в Петербурге возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Об этом сообщили в МВД России. 

Ночью 19 июля в полицию Красногвардейского района обратилась женщина, заявившая о нападении во дворе дома 30к1. В результате 48-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу, его состояние врачи оценили как тяжелое. 

Накануне на Ириновском проспекте по подозрению в избиении задержали 17-летнего подростка. Ранее юношу уже привлекали к уголовной ответственности за кражу. 

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина устроил драку в ресторане на Казанской улице. Потерпевшему понадобилась помощь медиков. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: мвд, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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