Жестокое избиение мужчины на Ударников обернулось уголовным делом

Ранее напавшего уже привлекали к уголовной ответственности за кражу.

После драки на проспекте Ударников в Петербурге возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Об этом сообщили в МВД России.

Ночью 19 июля в полицию Красногвардейского района обратилась женщина, заявившая о нападении во дворе дома 30к1. В результате 48-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу, его состояние врачи оценили как тяжелое.

Накануне на Ириновском проспекте по подозрению в избиении задержали 17-летнего подростка. Ранее юношу уже привлекали к уголовной ответственности за кражу.

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина устроил драку в ресторане на Казанской улице. Потерпевшему понадобилась помощь медиков.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти