Видео: на Пролетарской улице двое парней избили мужчину

Полиция разыскивает бандита, из-за которого 28-летний горожанин оказался в больнице.

В Колпино вечером 9 июня произошло нападение на местного жителя. Двое молодых людей пристали к мужчине, когда тот отдыхал во дворе на лавочке. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

На записи с камер видеонаблюдения видно, как двое неизвестных подходят к курящему мужчине, а затем один из незнакомцев начинает его избивать.

Сейчас пострадавший находится в больнице. Он получил гематомы, перелом челюсти, сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и ушибы. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители ведут поиски злоумышленников.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Купчино жених стрелял в подростков на своей свадьбе. Агрессор хотел напугать шумных подростков, поэтому ранил одного из них в ногу.

Видео: Piter.tv