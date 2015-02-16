Видео: на Пролетарской улице двое парней избили мужчину

В Колпино вечером 9 июня произошло нападение на местного жителя. Двое молодых людей пристали к мужчине, когда тот отдыхал во дворе на лавочке. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.
На записи с камер видеонаблюдения видно, как двое неизвестных подходят к курящему мужчине, а затем один из незнакомцев начинает его избивать.
Сейчас пострадавший находится в больнице. Он получил гематомы, перелом челюсти, сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и ушибы. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители ведут поиски злоумышленников.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в Купчино жених стрелял в подростков на своей свадьбе. Агрессор хотел напугать шумных подростков, поэтому ранил одного из них в ногу.
Видео: Piter.tv
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