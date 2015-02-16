  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:39
183
mapero Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Видео: на Пролетарской улице двое парней избили мужчину

0 0

Полиция разыскивает бандита, из-за которого 28-летний горожанин оказался в больнице.

В Колпино вечером 9 июня произошло нападение на местного жителя. Двое молодых людей пристали к мужчине, когда тот отдыхал во дворе на лавочке. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

На записи с камер видеонаблюдения видно, как двое неизвестных подходят к курящему мужчине, а затем один из незнакомцев начинает его избивать. 

Сейчас пострадавший находится в больнице. Он получил гематомы, перелом челюсти, сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и ушибы. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители ведут поиски злоумышленников.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Купчино жених стрелял в подростков на своей свадьбе. Агрессор хотел напугать шумных подростков, поэтому ранил одного из них в ногу. 

Видео: Piter.tv

Теги: бандиты, драки на пролетарской, колпино, криминал, невский район, хулиганы
Категории: Новости СПб, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии