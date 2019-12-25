Полиция вычислила обидчика пожилого мужчины у собора на "Владимирской"

Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Полиция задержала подозреваемого в избиении пожилого мужчины у собора на "Владимирской" Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент, как ранее писал Piter.tv, произошел 1 мая. Неизвестный ударил 61-летнего гражданина по голове. В тяжелом состоянии его увезли в Мариинскую больницу. 2-го мая полиция возбудила уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Спустя 2 дня предполагаемого злоумышленника задержали. Им оказался 34-летний мужчина. О мотивах его действия не сообщается.

Фото: Piter.tv