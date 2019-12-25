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Мужчину избили среди белого дня у собора на "Владимирской"
Сегодня, 15:31
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Мужчину избили среди белого дня у собора на "Владимирской"

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"Скорая" увезла пострадавшего в Мариинскую больницу.

Неизвестный напал на пожилого мужчину днем 1-го мая у собора собора Владимирской иконы Божией Матери. По предварительной информации, потерпевшего ударили по голове, узнал Piter.tv.

61-летнего гражданина увезли в Мариинскую больницу в третьем часу дня. У него зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму и множественные переломы черепа.

На месте установлены камеры видеонаблюдения. Полицейские изучат их для поиска злоумышленника. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что женщина воткнула нож в грудь брата во время ссоры на Подвойского. 

Фото: Telegram / Владимирский собор

Теги: избиение, нападение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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