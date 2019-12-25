Мужчину избили среди белого дня у собора на "Владимирской"

Неизвестный напал на пожилого мужчину днем 1-го мая у собора собора Владимирской иконы Божией Матери. По предварительной информации, потерпевшего ударили по голове, узнал Piter.tv.
61-летнего гражданина увезли в Мариинскую больницу в третьем часу дня. У него зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму и множественные переломы черепа.
На месте установлены камеры видеонаблюдения. Полицейские изучат их для поиска злоумышленника.
Ранее Piter.tv сообщил о том, что женщина воткнула нож в грудь брата во время ссоры на Подвойского.
Фото: Telegram / Владимирский собор
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все