Мужчину избили среди белого дня у собора на "Владимирской"

"Скорая" увезла пострадавшего в Мариинскую больницу.

Неизвестный напал на пожилого мужчину днем 1-го мая у собора собора Владимирской иконы Божией Матери. По предварительной информации, потерпевшего ударили по голове, узнал Piter.tv.

61-летнего гражданина увезли в Мариинскую больницу в третьем часу дня. У него зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму и множественные переломы черепа.

На месте установлены камеры видеонаблюдения. Полицейские изучат их для поиска злоумышленника.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что женщина воткнула нож в грудь брата во время ссоры на Подвойского.

Фото: Telegram / Владимирский собор