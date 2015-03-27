Женщина воткнула нож в грудь брата во время ссоры на Подвойского

Мужчину госпитализировали в Мариинскую больницу.

В минувшее воскресенье, 1 мая, в Невском районе задержали женщину, которая подозревается в ранении своего брата ножом. Инцидент произошел во время семейного застолья, узнал Piter.tv.

По предварительной информации, между братом и сестрой произошел конфликт в квартире на улице Подвойского. 54-летний мужчина получил ножом в грудь. Пострадавшего госпитализировали в Мариинскую больницу, в 48-летнюю женщину задержали. В отношении нее составили протокол о мелком хулиганстве.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.tv рассказывал детали взрыва в доме на Товарищеском проспекте. По версии следствия, его произвели несовершеннолетние по заказу другого человека.

Фото: Piter.tv