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По делу о подрыве фейерверка на Товарищеском задержали четвертого человека
Сегодня, 9:46
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По делу о подрыве фейерверка на Товарищеском задержали четвертого человека

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Группа подозревается в совершении преступления за денежное вознаграждение.

Количество задержанных по делу о взрыве петарды в доме на Товарищеском увеличилось до четырех, пишет "Фонтанка". Помимо 16-летнего подростка, его сестры и 27-летней женщины внимание полиции привлек 20-летний молодой человек.

Предполагаемых хулиганов доставили в Петербург из мини-отеля на Каширском шоссе в Москве.

По версии СК по Петербургу, соучастники вступили в сговор с неизвестным посредством Интернета. Ребята согласились совершить преступление за денежное вознаграждение. Они купили  фейерверк "Фестивальный шар", после чего поехали в Петербург. В ночь с 24 на 25 апреля злоумышленники подожгли фейерверк около квартиры, расположенной на 8-м этаже дома №22/1 на Товарищеском проспекте. "Жертвой" должен был стать 35-летний мужчина. 

В результате взрыва из людей никто не пострадал. Были повреждены окна, подъездные двери, а также припаркованные неподалеку автомобили. 

Фото: ВКонтакте / Олег Зотов

Теги: взрыв на товарищеском, петарда
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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