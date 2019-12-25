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Жителя Шушар жестко избил собутыльник на Московском шоссе
Сегодня, 9:09
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Жителя Шушар жестко избил собутыльник на Московском шоссе

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Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ.

В ночь на 7 апреля полиция Пушкинского района получила сообщение из больницы о госпитализации 49-летнего мужчины, проживающего по адресу: Московское шоссе, дом 246. Пострадавший поступил в больницу с многочисленными травмами и находился в тяжёлом состоянии в отделении реанимации,  сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Вскоре сотрудники уголовного розыска Пушкинского района задержали подозреваемого — 39-летнего жителя посёлка Ленсоветовский — недалеко от указанного адреса. Задержанный подозревается в избиении пострадавшего в результате внезапно вспыхнувшей ссоры на почве употребления алкоголя.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ, он взят под стражу согласно статье 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что росгвардейцы задержали голого неадеквата на улице Лени Голикова.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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