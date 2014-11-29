В Кудрово неизвестные избили мужчину

Оппонента ударили не менее пяти раз по голове и попытались сломать ноги.

На Европейском проспекте в Кудрово незнакомцы напали на мужчину. По словам пострадавшего, подходя к своей машине, он увидел, как трое устроили боксерские состязания, пишет 78.ru.

Спортсмены предложили потерпевшему присоединиться к ним, тот согласился. Перед тем, как вступить в драку, местный житель сообщил, что заснимет видео девушке. Это и не понравилось злоумышленникам, тогда они избили его. Оппонента ударили не менее пяти раз по голове и попытались сломать ноги.

Мужчина обратился в травмпункт, у него зафиксировали вывих стопы. По факту случившегося проводится проверка.

Фото: Piter.TV