  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Кудрово неизвестные избили мужчину
Сегодня, 8:59
70
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Кудрово неизвестные избили мужчину

0 0

Оппонента ударили не менее пяти раз по голове и попытались сломать ноги.

На Европейском проспекте в Кудрово незнакомцы напали на мужчину. По словам пострадавшего, подходя к своей машине, он увидел, как трое устроили боксерские состязания, пишет 78.ru. 

Спортсмены предложили потерпевшему присоединиться к ним, тот согласился. Перед тем, как вступить в драку, местный житель сообщил, что заснимет видео девушке. Это и не понравилось злоумышленникам, тогда они избили его. Оппонента ударили не менее пяти раз по голове и попытались сломать ноги. 

Мужчина обратился в травмпункт, у него зафиксировали вывих стопы. По факту случившегося проводится проверка. 

Ранее на Piter.TV: росгвардейцы задержали хулигана, который избил гражданина после конфликта в баре на Просвещения. 

Фото: Piter.TV

Теги: кудрово, нападение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии