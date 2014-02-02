Иностранцы избили мужчину из-за замечания о выбросе строительного мусора

Потерпевшему потребовалась помощь медиков, он находился в состоянии средней степени тяжести.

Полиция задержала мужчин, которые подозреваются в избиении другого человека из-за замечания. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Инцидент произошел 19-го июля у дома №35 по улице Маршала Тухачевского. Заявительница рассказала, что двое неизвестных избили ее мужа и скрылись на "Газеле". Позже выяснилось, что пострадавший сделал злоумышленникам замечание по выгрузке строительного мусора. Грузовик принадлежит одному из сетевых магазинов. Мужчину госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Подозреваемых задержали в тот же день по "горячим следам". Им 21 и 29 лет. Они нарушают миграционное законодательство, в связи с чем им выписали протоколы. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что мошенники обманули блокадницу. Они продали ей устройство за 40 тысяч рублей.

Фото: Pixabay