В Петербурге ищут неизвестных, избивших 12-летнего мальчика в Альпийском переулке

В настоящее время полиция разбирается в обстоятельствах инцидента.

В ночь на вторник, 8 октября, в полицию Фрунзенского района поступило сообщение из детской больницы о поступлении 12-летнего мальчика с серьезными травмами, госпитализированного из квартиры по адресу: Альпийский переулок, дом 12. По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, четыре дня назад подростка жестоко избили неизвестные возле дома 19 на Альпийском переулке.

Данный случай был передан в следственные органы для дальнейшего рассмотрения и принятия необходимых мер.

В настоящее время полиция разбирается в обстоятельствах инцидента и работает над установлением личностей всех задействованных в избиении.

Ранее мы сообщили о том, что бывшая жена петербургского чиновника обвинила его в похищении дочери.

Фото: Piter.TV