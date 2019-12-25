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Из здания Арбитражного суда в Петербурге эвакуировали посетителей
Сегодня, 11:40
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Из здания Арбитражного суда в Петербурге эвакуировали посетителей

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Судебные заседания пришлось прервать.

Из здания петербургского Арбитражного суда эвакуировали посетителей и оградили его лентой. Об этом утром 22-го июля сообщил читатель Piter.TV.

По словам очевидца, на место приезжала машина "Росгвардии", а позже уехала. При этом участников судебных заседаний пока еще не пускают в здание. Вероятно, в суд поступило сообщение о заминировании. К сожалению, такие случаи не являются редкостью. 

Арбитражный суд по Петербургу и области находится на Смольной набережной. Горожане и гости города сейчас могут наблюдать там военные корабли, которые принимают участие в параде в честь Дня Военно-морского флота.

Фото: читатель Piter.TV

Теги: арбитражный суд, эвакуация
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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