Из здания Арбитражного суда в Петербурге эвакуировали посетителей

Судебные заседания пришлось прервать.

Из здания петербургского Арбитражного суда эвакуировали посетителей и оградили его лентой. Об этом утром 22-го июля сообщил читатель Piter.TV.

По словам очевидца, на место приезжала машина "Росгвардии", а позже уехала. При этом участников судебных заседаний пока еще не пускают в здание. Вероятно, в суд поступило сообщение о заминировании. К сожалению, такие случаи не являются редкостью.

Арбитражный суд по Петербургу и области находится на Смольной набережной. Горожане и гости города сейчас могут наблюдать там военные корабли, которые принимают участие в параде в честь Дня Военно-морского флота.

Фото: читатель Piter.TV