Из здания Арбитражного суда в Петербурге эвакуировали посетителей

Из здания петербургского Арбитражного суда эвакуировали посетителей и оградили его лентой. Об этом утром 22-го июля сообщил читатель Piter.TV.
По словам очевидца, на место приезжала машина "Росгвардии", а позже уехала. При этом участников судебных заседаний пока еще не пускают в здание. Вероятно, в суд поступило сообщение о заминировании. К сожалению, такие случаи не являются редкостью.
Арбитражный суд по Петербургу и области находится на Смольной набережной. Горожане и гости города сейчас могут наблюдать там военные корабли, которые принимают участие в параде в честь Дня Военно-морского флота.
Фото: читатель Piter.TV
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