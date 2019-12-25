Из-за работ на Витебском проспекте автобусы задерживаются на 30 минут

Пробка на Витебском проспекте достигла почти четырёх километров.

Витебский проспект стал багровым из-за ремонтным работ: дорога из пригорода до станции метро "Купчино" на данный момент занимает больше времени, чем обычно.

Как сообщила пресс-служба "Организатора перевозок", интервал движения автобусов №№63, 72, 186, 190, 196, 197, 197А, 256, 342, 38 увеличен до 30 минут. Общественный транспорт следует с задержками.

Согласно сервису "Яндекс.Карты", пробка на Витебском проспекте достигла почти четырёх километров.

Ранее в Петербурге отремонтировали проспект Культуры.

Скриншот: Скрин: "Яндекс.Карты"