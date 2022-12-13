Стала известна предварительная причина подтопления плавучего ресторана "Серебряный кит"

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия с плавучим рестораном "Серебряный кит" на Неве. Озвучена предварительная причина подтопления дебаркадера.
По предварительным данным, 27 марта около 7:30 из-за повреждения понтона в результате ледовой обстановки произошло подтопление неэксплуатируемого дебаркадера "Серебряный кит". Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено.
Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры реагирования.
Фото и видео: Северо-Западная транспортная прокуратура
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