Из аварийного танкера Koala в Усть-Луге выкачали почти 30 тыс. тонн мазута

Впереди – еще 100 тыс. тонн.

Специалисты Морспасслужбы выкачали почти 30 тыс. тонн мазута из аварийного танкера Koala, который попал ЧП в порту Усть-Луга в феврале текущего года и сел на мель. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Первый этап ликвидации последствий ЧП завершился. Второй начнется уже завтра, 25 марта. Специалистам предстоит выкачать еще 100 тыс. тонн мазута.

Водолазы Морспасслужбы в ходе работ по герметизации повреждений корпуса аварийного танкера выполнили 158 спусков, проведя под водой более 150 часов. Морспасслужба

Ранее мы писали, что на станции Волховстрой-1 в Ленобласти грузовой поезд сошел с рельсов.

Видео: Морспасслужба