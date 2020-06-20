С начала года из Петербурга и Ленобласти экспортировали 1,5 тонны чая

Чай разных видов: черный, зеленый, травяной, фруктовый.

С января по сентябрь 2022 года Северо-Западным межрегиональным управлением Россельхознадзора были экспортированы 206 партий чая в 12 стран мира в общем количестве 1,5 тонны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Чай разных видов: черный, зеленый, травяной, фруктовый, произведенный предприятиями Петербурга и Ленинградской области, экспортировался в Катар, Молдову, Таджикистан, Туркменистан, Германию, Китай, Монголию, Израиль, Сербию, Венгрию, Вьетнам и ОАЭ.

Соответствующие карантинным фитосанитарным требованиям стран-импортёров 1,5 тонны растительного напитка проследовали к местам назначения.

Также из Ленобласти c начала 2022 года экспортировали 74 тонны удобрений.

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