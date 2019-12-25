Из Ленобласти c начала 2022 года экспортировали 74 тонны удобрений

По результатам проведенных мероприятий было установлено, что партии удобрений соответствуют карантинным фитосанитарным требованиям стран-импортеров.

С начала 2022 года с подконтрольной Северо-Западному межрегиональному управлению Россельхознадзора территории на экспорт в Венгрию, Болгарию и Молдову было направлено 74 тонны органических удобрений растительного происхождения. Экспортёрами удобрений выступили предприятия Петербурга и Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

По результатам проведенных мероприятий было установлено, что партии удобрений соответствуют карантинным фитосанитарным требованиям стран-импортеров.

Также с начала года в Петербург привезли 972 тысячи тонн бананов.

Фото: pxhere.com