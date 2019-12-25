Из Ленобласти c начала 2022 года экспортировали 74 тонны удобрений

С начала 2022 года с подконтрольной Северо-Западному межрегиональному управлению Россельхознадзора территории на экспорт в Венгрию, Болгарию и Молдову было направлено 74 тонны органических удобрений растительного происхождения. Экспортёрами удобрений выступили предприятия Петербурга и Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.
По результатам проведенных мероприятий было установлено, что партии удобрений соответствуют карантинным фитосанитарным требованиям стран-импортеров.
Также с начала года в Петербург привезли 972 тысячи тонн бананов.
Фото: pxhere.com
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