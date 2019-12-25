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Из резервного фонда Петербурга выделили допсредства для выплат пострадавшим от ковида медикам
Сегодня, 13:00
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Из резервного фонда Петербурга выделили допсредства для выплат пострадавшим от ковида медикам

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Эта сумма позволит обеспечить выплаты двум тысячам медиков.

Из резервного фонда Правительства Петербурга выделили дополнительные 415 млн рублей, которые направят на выплаты пострадавшим от коронавируса медикам и членам семей умерших врачей. Соответствующее постановление 22 августа подписал губернатор Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.

Известно, что ранее на подобные выплаты из фонда выделяли 1 млрд 508 млн рублей, к 20 августа из всей суммы не выплачено осталось около миллиона рублей. Выплаты получили 4965 человек и 21 семья погибшего от коронавируса медицинского работника.

Выделение допсредств объяснили продолжающими поступать заявлениями от людей, претендующих на такие выплаты. Новая сумма позволит выплатить деньги более двум тысячам медиков.

В России за сутки зафиксировали 4921 случай заражения COVID-19. В Петербурге – 183.

Фото: Piter.TV

Теги: выплаты, медицина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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