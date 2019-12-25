Из резервного фонда Петербурга выделили допсредства для выплат пострадавшим от ковида медикам

Эта сумма позволит обеспечить выплаты двум тысячам медиков.

Из резервного фонда Правительства Петербурга выделили дополнительные 415 млн рублей, которые направят на выплаты пострадавшим от коронавируса медикам и членам семей умерших врачей. Соответствующее постановление 22 августа подписал губернатор Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.

Известно, что ранее на подобные выплаты из фонда выделяли 1 млрд 508 млн рублей, к 20 августа из всей суммы не выплачено осталось около миллиона рублей. Выплаты получили 4965 человек и 21 семья погибшего от коронавируса медицинского работника.

Выделение допсредств объяснили продолжающими поступать заявлениями от людей, претендующих на такие выплаты. Новая сумма позволит выплатить деньги более двум тысячам медиков.

В России за сутки зафиксировали 4921 случай заражения COVID-19. В Петербурге – 183.

Фото: Piter.TV