В России за сутки зафиксировали 4921 случай заражения COVID-19. В Петербурге – 183

Умер за это время еще 121 человек.

В минувшую пятницу, 21 августа, в Петербурге зафиксировали еще 183 случая заболевания коронавирусом. Об этом говорят данные Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Кроме того, вирус унес жизни 18 петербуржцев, а вылечились от ковида и выписались из больниц 110 горожан. С начала пандемии в Петербурге заболели 34 828 человек, скончались 2314, а выздоровели 24 977.

В Ленобласти, тем временем, среди заболевших насчитывается 28 человек, погибли четверо, вылечились 26 человек. Всего в области выявили 6513 случаев заболевания, зафиксировали 70 смертей и 4814 выписок.

Всего по России в пятницу выявлено 4921 случая заражения COVID-19 в 83 регионах, прирост составил +0,5%. Сутки закончились 121 летальным случаем. За весь период пандемии в стране заразились 951 897 россиян, умерли 16 310 человек, выписано по выздоровлению 767 477 человек.

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