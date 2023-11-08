Из Петербурга в Москву прибыли четыре электросудна

Судна будут курсировать по двум круглогодичным маршрутам.

В Москву из Северной столицы прибыли четыре новых электрических судна, которые были собраны на верфи под Петербургом. Об этом сообщил Telegram-канал столичного дептранса.

Как отметил глава московского ведомства Максим Ликсутов, судна будут курсировать по двум круглогодичным маршрутам. Соответствующее поручение передал мэр Сергей Собянин.

Электросудна перевозили из Петербурга практически две недели. Перед тем, как судна выйдут на маршруты, они пройдут ряд испытаний на безопасность.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге с 13 ноября начнут штрафовать владельцев водного транспорта за неуплату стоянки.

Видео: Telegram / Дептранс Москвы