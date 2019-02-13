В Петербурге с 13 ноября начнут штрафовать владельцев водного транспорта за неуплату стоянки

Кроме того, усилится контроль за судами, пришвартованными в запрещенных для этого местах.

В ст. 43 городского закона "Об административных правонарушениях Санкт-Петербурга" приняты поправки. Так, с 13 ноября за неуплату парковки будут штрафовать владельцев и водителей водного транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по транспорту 7 ноября.

Размер штрафа для физических лиц составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 10 тыс. до 20 тыс., а для юрлиц – от 50 тыс. до 100 тыс.

Кроме того, усилится контроль за судами, пришвартованными в запрещенных для этого местах. В таком случае для граждан штраф будет 3-5 тыс. рублей, для должностных лиц – 5-10 тыс. и для юрлиц – 30-50 тыс.

К ответственности может быть привлечен судоводитель или судовладелец любого судна, независимо от того, где судно зарегистрировано, и является ли оно маломерным судном коммерческого или некоммерческого использования. Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Отметим, что разовая швартовка в зависимости от времени и места стоит от 430 до 1880 рублей.

Ранее на Piter.TV: число причалов в Петербурге выросло в пять раз за последние 10 лет.

Фото: комитет по транспорту Петербурга