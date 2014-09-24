Володин призвал обеспечить пассажирские перевозки по рекам

Спикер ГД РФ рассказал о работе законодателей в осенней сессии.

Председатель российской Государственной Думы Вячеслав Володин заявил на открытии осенней сессии в нижней палате парламента. В рамках своего выступления перед коллегам законодатель подчеркнул, что требуется сделать все от политиков зависящее, чтобы восстановить ассажирские перевозки по рекам страны. В ГД РФ уточнили, что обсуждаться будет вопрос мер поддержки водного общественного транспорта.

Это делает жизнь людей комфортнее и дополняет развитие наших регионов. Начнем с Волги, все возможности есть, предприятия запущены, надо определить такие меры поддержки, чтобы выпускались "Метеоры", "Валдаи". Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Володин проголосовал на выборах мэра Москвы.

Фото и видео: Telegram / Дума тВ