Володин проголосовал на выборах мэра Москвы

Спикер ГД пришел на избирательный участок.

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в пятницу 8 сентября проголосовал на выборах мэра российской столицы. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы нижней палаты парламента.

Вячеслав Володин отдал свой голос на избирательном участке №75 Пресненского района Москвы. пресс-служба Госдумы РФ

Напомним, что голосование на территории России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начнутся с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В рамках мероприятия запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте страны, а также дополнительные выборы депутатов Государственной думы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

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Фото и видео: Telegram / Дума ТВ