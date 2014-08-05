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В Ленобласти мужчина приговорен к реальному сроку за дискредитацию ВС РФ

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Суд назначил Скурихину наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В Ленинградской области вынесли приговор о дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации. Подробности сообщила прокуратура Ленобласти.

Ломоносовский районный суд вынес приговор в отношении 48-летнего Дмитрия Скурихина. Его признали виновным в дискредитации ВС РФ. В суде было установлено, что Скурихин в августе прошлого года разместил на фасаде здания собственного магазина в селе Русско-Высоцкое, а также в социальной сети сведения, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил России. При этом, он ранее был привлечен к административной ответственности за деяния аналогичного характера. Также в феврале 2023 года мужчина вновь разместил в социальных сетях сведения, направленные на дискредитацию ВС РФ.

Суд назначил Скурихину наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В марте Госдума приняла закон об уголовной ответственности за дискредитацию всех участников СВО.

Видео: прокуратура Ленобласти

Теги: дискредитация вс рф, приговор
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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