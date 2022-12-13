Госдума приняла закон об уголовной ответственности за дискредитацию всех участников СВО

Правки будут внесены в статью 280.3 УК РФ.

Государственная Дума России на пленарном заседании во вторник 14 марта приняла в третьем, заключительном чтении проект о введении уголовной ответственности за дискредитацию всех участников специальной военной операции. В том числе речь идет и о добоовольцах, которые отправились защищать Донбасс, приграничные территории страны и новые регионы. Ранее профильный комитет верхней палаты парламента поддержал введение уголовного наказания за дискредитацию добровольцев СВО. В настоящее время подобная ответственность распространяется только на публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ за границей. Правки будут внесены в статью 280.3 УК РФ для волонтерских формирований.

Депутаты уточнили, что за преступление, совершенное в течение года после привлечения лица к административной ответственности, максимально грозит до трех лет лишения свободы. Согласно новому законопроекту, этот срок заключения увеличивается до пяти лет. До семи лет вырастает срок лишения свободы в том случае, если действия нарушителя привели к гибели человека или массовым беспорядкам.

В школах приграничных территорий установят особый порядок итоговой аттестации.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости