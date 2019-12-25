Число причалов в Петербурге выросло в пять раз за последние 10 лет

Швартоваться к причалам стали практически в 100 раз чаще.

За последние 10 лет в рамках проекта "Городские причалы Санкт-Петербурга" количество причалов в городе возросло почти в пять раз. Швартоваться к ним стали практически в 100 раз чаще. Об этом сообщила пресс-служба комтранса Северной столицы со ссылкой на слова заместителя главы подведомственного Агентства внешнего транспорта Дмитрия Куклина.

Как уточнил руководитель, с 2014 по 2023 годы число причалов в Петербурге возросло с четырёх до 19-ти, а число швартовок к ним − с 400 до 38 080.

Проект "Городские причалы Санкт-Петербурга" направлен на развитие маршрутной сети городского водного транспорта, а также на доступность данной инфраструктуры для судовладельцев.

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Фото: Piter.TV