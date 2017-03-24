Ремонт Красного моста в Петербурге завершен

Специалисты обновили пролетное строение.

Завершен ремонт Красного моста в историческом центре Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры 31 октября.

Специалисты обновили пролетное строение, почистили гранитную часть сооружения, привели в порядок перила переправы и источники света.

Работы затронули и обелиски со светильниками – гранит был очищен от пыли и грязи, трещины и сколы заделаны, навершия обелисков и декоративные элементы светильников и кронштейнов заново позолочены. Переправа вновь приобрела свой нарядный и яркий вид. Пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры

Ранее на Piter.TV: в Петербурге Рыбацкий мост открыли для автомобилистов спустя 20 лет.

Фото: пресс-служба Смольного