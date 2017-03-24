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Ремонт Красного моста в Петербурге завершен
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Ремонт Красного моста в Петербурге завершен

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Специалисты обновили пролетное строение.

Завершен ремонт Красного моста в историческом центре Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры 31 октября.

Специалисты обновили пролетное строение, почистили гранитную часть сооружения, привели в порядок перила переправы и источники света.

Работы затронули и обелиски со светильниками – гранит был очищен от пыли и грязи, трещины и сколы заделаны, навершия обелисков и декоративные элементы светильников и кронштейнов заново позолочены. Переправа вновь приобрела свой нарядный и яркий вид.

Пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге Рыбацкий мост открыли для автомобилистов спустя 20 лет.

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: красный мост, ремонтные работы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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