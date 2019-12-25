С начала года из Петербурга в США экспортировал более 2 тысяч тонн мороженого

Экспорт мороженого из Северной столицы за прошедшие месяцы 2021 года почти достиг объёма, зафиксированного за весь 2020 год.

С начала года Управление Россельхознадзора оформило документы на экспорт из Петербурга в США более 2, 2 тысячи тонн мороженого. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники Управления подтвердили соответствие всех партий ветеринарным требованиям страны-получателя, после чего мороженое было допущено к дальнейшему следованию.

Экспорт мороженого из Северной столицы за прошедшие месяцы 2021 года почти достиг объёма, зафиксированного за весь 2020 год. В прошлом году из Петербурга было экспортировано более 2,3 тысячи тонн мороженого.

В прошлом году специалисты рассказали, какие пищевые добавки допустимы в мороженом.

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