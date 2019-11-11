В Москве на Волгоградском проспекте произошло массовое ДТП с 6 иномарками

Из-за крупного ДТП были перекрыты все три полосы.

В Москве на Волгоградском проспекте произошло столкновение 6 иномарок.

ДТП произошло незадолго до полуночи на Волгоградском проспекте возле №49 стр. 5. По словам очевидцев, одна из иномарок вылетела на встречку, где протаранила 5 автомобилей. В результате ДТП есть пострадавшие, жертв нет. Три полосы движения в сторону центра были перекрыты.

Движение было восстановлено ночью. ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП.

Сегодня ранее: В Украине застрелен адвокат подозреваемого в убийстве Дениса Вороненкова.

Фото и видео: ВК, ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК