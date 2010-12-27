В Украине убит адвокат, связанный с делом об убийстве Вороненкова

Адвокат подозреваемого в убийстве Дениса Вороненкова был убит в лесу Житомирской области.

В Украине убит адвокат, который защищал одного из убийц Дениса Вороненкова. Святослав Пархоменко был убит в лесу в Житомирской области. Сообщается, что у адвоката возник конфликт с браконьерами, в ходе которого он и был застрелен.

Святослав Пархоменко являлся адвокатом одного из подозреваемых в убийства Дениса Вороненкова в мае 2017 года в Киеве. Гибель Святослава Пархоменко подтвердил друг адвоката Влад Добош. Он в своем аккаунте в Фейсбук сообщил, что гибель Пархоменко ему подтвердили в полиции.

Фото: Фейсбук/Влад Добош,