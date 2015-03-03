Программист Иван Бакаидов, которого пытались выгнать из маршрутки, прокомментировал случившееся

Мужчина отметил, что орать на того, кто не может ответить — это так же, как бить безрукого.

Программист с ДЦП Иван Бакаидов сравнил случай, который произошел с ним в маршрутке, с движением "MeToo". Об этом он рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Мужчина отметил, что люди с инвалидностью, так же как и женщины, которые подвергались домогательствам, устали молчать. Бакаидов сказал, что ему все равно, что его высадили из маршрутки, но ему бы хотелось донести, что на особенных людей нельзя орать, так как он не сможет ответить. Вместо этого можно задать вопросы и узнать, что с человеком.

Напомним, Инцидент произошел 3 августа в маршрутке № К-322, водитель которой едва не высадил пассажира из транспортного средства, увидев, что он инвалид. Водителя уже уволили.

Фото: Instagram / @ibakaidov