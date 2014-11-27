В Петербурге уволили водителя маршрутки за отказ везти программиста с ДЦП

Руководитель компании-перевозчика "Питеравто" уже принес Ивану свои извинения.

В Петербурге уволили водителя маршрутки, который отказался везти программиста с ДЦП. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по городскому транспорту вечером 4 августа. Такое решение было принято после проверки, которую провел комитет.

Нам очень важно, чтобы водители общественного транспорта помнили и понимали, какая ответственная миссия на их плечах. Их задача – быть максимально корректными и тактично указывать на необходимость своевременной оплаты проезда. Грубое поведение к любым пассажирам считается недопустимым. Кирилл Поляков, председатель комитета по транспорту Петербурга

Руководитель компании-перевозчика "Питеравто" уже принес Ивану свои извинения.

Отписалась в вотсап транспортная компания, изучили записи, допросили водителя и... уволили. Очень извинялись. На следующую неделю назначили встречу с директором для личных извинений и обсуждения сотрудничества. Иван Бакаидов, программист

Инцидент произошел 3 августа в маршрутке № К-322, водитель которой едва не высадил пассажира из транспортного средства, увидев, что он инвалид. Потерпевшим оказался известный программист с ДЦП Иван Бакаидов, включенный в список 30 перспективных россиян в возрасте до 30 лет изданием Forbes. Инцидентом также заинтересовалась прокуратура Красногвардейского района.

Ранее петербурженка выгнала детей с особенностями развития с игровой площадки.

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