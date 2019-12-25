В Петербурге водитель маршрутки отказался везти известного программиста с ДЦП

Мужчина хотел высадить инвалида в ливень.

Накануне 21-летний петербургский программист с ДЦП Иван Бакаидов рассказал в Instagram неприятную историю, которая произошла с ним во время поездки на маршрутном автобусе. По словам молодого человека, водитель отказался его везти, увидев, что он инвалид.

Водитель – кавказский дед. Смотрит на меня, говорит: "Выходи, не повезу тебя". Я сначала думаю: "Да ладно, дед, три года езжу на маршрутках, никогда такого не было". Рассказал Иван

Перепалка закончилась довольно быстро. Но через 500 метров на светофоре маршрутчик остановился, встал и вновь потребовал от Ивана выйти.

Это страшно, когда человек на тебя прет, а ты не можешь ему ответить. На улицу я не хочу, там ливень, я спешу. Отметил молодой человек

В итоге за него заступился "огромный бритый мужик с бородой, в наколках". Он попросил не приставать к инвалиду и потребовал от водителя продолжить движение.

Поднимается с задних сидений мужик, огромный бритый мужик с бородой в наколках, идет к водителю, я думаю: "Сейчас убивать будет". Спрашивает: "Ну че ты к инвалиду пристал? Едь давай". Водитель отвечает: "Нет, шайтан, не повезу, он не знает куда едет, нет, мне не надо". Мужик делает такое движение, что водитель понимает, что надо ехать. Поехали. Поделился своим рассказом Иван

Он отметил, что вся поездка была очень беспокойной. Водитель постоянно оборачивался и жаловался на инвалида в салоне. Иван признался, что всегда боялся оказаться в подобной ситуации.

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Фото: ВКонтакте / Иван Бакаидов