С петербургских дворов на утилизацию увезли 23 тыс. "кубов" снега
Сегодня, 17:15
С 10 по 15 января в среднем ежедневно зачищали от снега 17,7 млн "квадратов" внутриквартальных территорий.

В Северной столице подвели итоги уборки и вывоза снега. Совещание прошло 16 января под руководством вице-губернатора Евгения Разумишкина, рассказали в Смольном. 

С 10 по 15 января в среднем ежедневно зачищали от снега 17,7 млн "квадратов" внутриквартальных территорий. На утилизацию вывезли 22,9 тыс. кубометров снега со дворов и свыше 500 тыс. "кубов" с улично-дорожной сети. На такие работы дается от 9 до 12 суток после окончания снегопада, однако дорожники приступают к работам по сгребанию, формирования куч и вывозу сразу. 

Каждый день на улицы и тротуары выходили порядка 1 тыс. единиц техники, в пиковые дни – до 1,2 тыс. машин, а также 4 тыс. дворников. 

Ранее на Piter.TV: управляющие компании могут наказать за привлечение работников к уборке снега. 

Фото: Telegram / Сергей Петриченко 

