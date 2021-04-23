Итоги визита циклона "Бернвард" подведены в Петербурге

Накануне пожарно-спасательные подразделения совершили 34 выезда.

В Петербурге 22 сентября погоду сформировал североатлантический циклон "Бернвард". Из-за него поднялся сильный ветер с порывами до 23 м/с, также прошли дожди.

В частности, по информации 78.ru, накануне пожарно-спасательные подразделения совершили 34 выезда. Горожане звонили в МЧС в основном после падения деревьев (23 вызова). Кроме того, повредились три машины, предварительно, никто не пострадал.

Тем временем руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, когда выпадет первый снег. По словам специалиста, снежный покров вряд ли появится раньше середины октября.

Фото: Piter.TV